День ангела 26 травня: як красиво вітати з іменинами, аби всі були в захваті

Хто святкує день ангела

26 травня привітайте зі святом людей з такими іменами:

Юрій

Денис

Макар

Ірина

Олександр.

Як красиво привітати з іменинами - душевний вірш

"Життєвий шлях - тернисте поле

Сьогодні легко, завтра - ні.

Та не здавайтесь ви ніколи -

І залишайтесь "на коні"!

Нехай же усмішка Фортуни

Вас супроводжує усюди,

А на життєвих перехрестях

Стрічають тільки добрі люди!

З іменинами!".

Круті привітання з днем ангела в СМС