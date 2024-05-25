День ангела 26 травня: як красиво вітати з іменинами, аби всі були в захваті

День ангела - важливе свято для кожної людини. Але не всі знають, коли саме їхні іменини. Саме тому ви можете приємно здивувати близьку людину, якщо підготуєтеся заздалегідь та дізнаєтеся, коли саме її вітати.
У кого іменини 26 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
26 травня привітайте зі святом людей з такими іменами:
"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтесь ви ніколи -
І залишайтесь "на коні"!
Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З іменинами!".
До слова, нещодавно з’явився церковний календар на літо.
Окрім цього, раніше ми розповідали, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.
Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти Day Today, "Твій світ", "Поздравок".