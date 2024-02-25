День ангела 26 лютого: найкращі привітання для іменинників у прозі та віршах

26 лютого день ангела святкуватимуть чимало людей. Обов'язково підготуйте душевне привітання та не забудьте побажати іменинникам усього найкращого.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 26 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти jak.koshachek, Zdorovia, Слова.net, "Місячний календар", "Пряма мова Львова".
Привітайте з іменинами людей, які при народженні отримали такі імена: Іван, Микола, Петро, Севастян, Сергій, Ян, Анна.
Окрім цього, не забудьте підготувати щирі побажання для тих, кого звуть: Стефан, Світлана, Тимофій, Ганна, Злата, Семен, Микола.
Якщо ви обираєте ім'я для "зимової" дівчинки, роздивіться такі варіанти: Олена, Аліса, Богдана, Вета, Варвара, Вікторія, Віра, Єва, Зоя, Ірина, Івона, Любов, Лія, Леся, Лариса, Маріанна, Марина, Михайлина, Наталія, Нателла, Ніка, Нонна, Нора, Оксана, Олеся, Павла, Поліна, Ярослава.
Обираючи ім'я для хлопчика, який народився у лютому, зверніть увагу на такі варіанти: Василь, Гордій, Георгій, Гавриїл, Григорій, Данило, Дмитро, Марк, Максим, Микола, Никанор, Петро, Сергій, Сава.
"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".
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