День ангела 26 лютого: найкращі привітання для іменинників у прозі та віршах

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 26 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти jak.koshachek, Zdorovia, Слова.net, "Місячний календар", "Пряма мова Львова".