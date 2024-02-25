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День ангела 26 февраля: лучшие поздравления для именинников в прозе и стихах

Как назвать ребенка 26 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

26 февраля день ангела будут праздновать многие. Обязательно подготовьте душевное поздравление и не забудьте пожелать именинникам всего наилучшего.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует день ангела 26 февраля, как красиво поздравить с именинами, а также как назвать ребенка.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты jak.koshachek, Zdorovia, Слова.net, "Місячний календар", "Пряма мова Львова".

У кого день ангела 26 февраля

Поздравьте с именинами людей, которые при рождении получили следующие имена: Иван, Николай, Петр, Севастян, Сергей, Ян, Анна.

Кроме этого, не забудьте подготовить искренние пожелания тем, кого зовут: Стефан, Светлана, Тимофей, Анна, Злата, Семен, Николай.

Как назвать девочку в феврале

Если вы выбираете имя для "зимней" девочки, посмотрите следующие варианты: Елена, Алиса, Богдана, Вета, Варвара, Виктория, Вера, Ева, Зоя, Ирина, Ивона, Любовь, Лия, Леся, Лариса, Марианна, Марина, Михайлина, Наталья, Нателла, Ника, Нонна, Нора, Оксана, Олеся, Павла, Полина, Ярослава.

Как назвать мальчика в феврале

Выбирая имя для мальчика, родившегося в феврале, обратите внимание на следующие варианты: Василий, Гордий, Георгий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дмитрий, Марк, Максим, Николай, Никанор, Петр, Сергей, Савва.

Поздравления с днем ангела

  • "Твое имя сегодня звучит особенно торжественно и красиво и на это очень хорошая причина - твой День Ангела. Прими мои самые теплые поздравления и самые искренние пожелания: пусть ты и твой Ангел будете нераздельны, все мечты достижимы, а желания сбываются!"
  • "Мое сердце радуется, а душа стремится сказать много красивых слов. Желаю тебе погрузиться в океан радости, оставив все печали на песчаном берегу. Пусть волна вдохновения накроет тебя с головой, пусть бурные потоки жизни несут навстречу любви, с которой ты найдешь тихую гавань"
  • "С днем ​​ангела тебя, желаем тебе никогда не сдаваться, пусть твой ангел охранник помогает тебе лететь... Когда твои крылья опускаются вниз!"

Поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".

Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.

Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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