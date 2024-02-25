День ангела 26 февраля: лучшие поздравления для именинников в прозе и стихах

26 февраля день ангела будут праздновать многие. Обязательно подготовьте душевное поздравление и не забудьте пожелать именинникам всего наилучшего.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует день ангела 26 февраля, как красиво поздравить с именинами, а также как назвать ребенка.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты jak.koshachek, Zdorovia, Слова.net, "Місячний календар", "Пряма мова Львова".
Поздравьте с именинами людей, которые при рождении получили следующие имена: Иван, Николай, Петр, Севастян, Сергей, Ян, Анна.
Кроме этого, не забудьте подготовить искренние пожелания тем, кого зовут: Стефан, Светлана, Тимофей, Анна, Злата, Семен, Николай.
Если вы выбираете имя для "зимней" девочки, посмотрите следующие варианты: Елена, Алиса, Богдана, Вета, Варвара, Виктория, Вера, Ева, Зоя, Ирина, Ивона, Любовь, Лия, Леся, Лариса, Марианна, Марина, Михайлина, Наталья, Нателла, Ника, Нонна, Нора, Оксана, Олеся, Павла, Полина, Ярослава.
Выбирая имя для мальчика, родившегося в феврале, обратите внимание на следующие варианты: Василий, Гордий, Георгий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дмитрий, Марк, Максим, Николай, Никанор, Петр, Сергей, Савва.
"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".
Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.
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