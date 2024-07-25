День ангела 26 липня: душевні привітання з іменинами у віршах або своїми словами

Привітання з іменинами можуть бути як простими, так і глибоко зворушливими, веселими чи ніжними. Найголовніше - висловлювати свої побажання з теплом і від щирого серця.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 26 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде насиченим щасливими моментами добром та любов'ю навколо. Бажаю тобі здоров'я, міцного кохання і невичерпної енергії для досягнення всіх цілей.
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Зі святом тебе! Нехай святий ангел завжди оберігає тебе від усіх негараздів і наповнює твоє серце радістю, любов'ю та миром.
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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, а ми завжди будемо поруч, щоб підтримати. Нехай удача завжди буде на твоєму боці!
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З Днем ангела! Дякую за те, що ти поруч, наповнюєш моє життя щастям і теплом. Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе від будь-яких труднощів, а наша любов залишатиметься нашим захистом.
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб ти завжди знаходив причини для посмішок і радісних моментів, і щоб твоє життя було повним здоров'я, любові і злагоди.
В день Ваших іменин
Бажаємо настрою гарного,
Здоров'я міцного, щастя рясного,
Неба блакитного, сонця привітного.
Буяє весною душі теплота,
Здоров'я міцніє і радість розквітне,
Навік не згасає людська доброта.
Нехай пісні всі милозвучні
Для Вас лунають знов і знов,
Хай будуть в серці нерозлучні
Надія, Віра і Любов!
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З днем ангела вітаю щиро від душі
Хай із життя підуть усі дощі
Хай кожен день несе тобі лиш щастя
І оминають дім твій всі нещастя.
Хай ангел твій тебе від бід оберігає
Хай Господь Бог щасливу долю посилає
Хай доброта твоє серденько зігріває
А душу хай лиш радість обіймає!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".