День ангела 26 июля: душевные поздравления с именинами в стихах или своими словами

Кого поздравлять с именинами - список

Сергей

Игнат

Федор.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет насыщена счастливыми моментами добром и любовью вокруг. Желаю тебе здоровья, крепкой любви и неиссякаемой энергии для достижения всех целей.

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С праздником тебя! Пусть святой ангел всегда оберегает тебя от всех бед и наполняет твое сердце радостью, любовью и миром.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя от всех бед, а мы всегда будем рядом, чтобы поддержать. Пусть удача всегда будет на твоей стороне!

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С Днем ангела! Спасибо за то, что ты рядом, наполняешь мою жизнь счастьем и теплом. Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает тебя от любых трудностей, а наша любовь будет оставаться нашей защитой.

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы ты всегда находил причины для улыбок и радостных моментов, и чтобы твоя жизнь была полной здоровья, любви и согласия.

Красивые стихи на именины

В день Ваших іменин

Бажаємо настрою гарного,

Здоров'я міцного, щастя рясного,

Неба блакитного, сонця привітного.

Буяє весною душі теплота,

Здоров'я міцніє і радість розквітне,

Навік не згасає людська доброта.

Нехай пісні всі милозвучні

Для Вас лунають знов і знов,

Хай будуть в серці нерозлучні

Надія, Віра і Любов!

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З днем ангела вітаю щиро від душі

Хай із життя підуть усі дощі

Хай кожен день несе тобі лиш щастя

І оминають дім твій всі нещастя.

Хай ангел твій тебе від бід оберігає

Хай Господь Бог щасливу долю посилає

Хай доброта твоє серденько зігріває

А душу хай лиш радість обіймає!