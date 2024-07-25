День ангела 26 июля: душевные поздравления с именинами в стихах или своими словами

Поздравления с именинами могут быть как простыми, так и трогательными, веселыми или нежными. Самое главное - выражать свои пожелания с теплом и от всей души.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 26 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет насыщена счастливыми моментами добром и любовью вокруг. Желаю тебе здоровья, крепкой любви и неиссякаемой энергии для достижения всех целей.
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С праздником тебя! Пусть святой ангел всегда оберегает тебя от всех бед и наполняет твое сердце радостью, любовью и миром.
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель оберегает тебя от всех бед, а мы всегда будем рядом, чтобы поддержать. Пусть удача всегда будет на твоей стороне!
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С Днем ангела! Спасибо за то, что ты рядом, наполняешь мою жизнь счастьем и теплом. Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает тебя от любых трудностей, а наша любовь будет оставаться нашей защитой.
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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы ты всегда находил причины для улыбок и радостных моментов, и чтобы твоя жизнь была полной здоровья, любви и согласия.
В день Ваших іменин
Бажаємо настрою гарного,
Здоров'я міцного, щастя рясного,
Неба блакитного, сонця привітного.
Буяє весною душі теплота,
Здоров'я міцніє і радість розквітне,
Навік не згасає людська доброта.
Нехай пісні всі милозвучні
Для Вас лунають знов і знов,
Хай будуть в серці нерозлучні
Надія, Віра і Любов!
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З днем ангела вітаю щиро від душі
Хай із життя підуть усі дощі
Хай кожен день несе тобі лиш щастя
І оминають дім твій всі нещастя.
Хай ангел твій тебе від бід оберігає
Хай Господь Бог щасливу долю посилає
Хай доброта твоє серденько зігріває
А душу хай лиш радість обіймає!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Гумореска".