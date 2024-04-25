День ангела 26 квітня: найкращі привітання з іменинами для тата, друга чи колеги

На 26 квітня припали дні ангела чоловіків з 7 іменами, а також жінка з одним красивим та дуже рідкісним іменем. Не забувайте привітати з іменинами друзів, близьких та колег, якщо вони потрапили до цього списку.
У кого день ангела 26 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Привітання", "100 привітань", "Пустунчик".
Іменинники 26 квітня
Цього дня на привітання чекатимуть:
Василь
Глафіра
Іван
Нестор
Микола
Петро
Степан
Ян.
Привітання з іменинами для жінок
"Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди та у всьому допомагав, а ти своєю чергою не заставляла його за тебе червоніти!"
"Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії та благі літа. Ще раз зі святом!"
"Будь щасливою та коханою, ніжною та жаданою. Ніколи не сумуй, нехай усі твої мрії стануть реальністю. З іменинами!".
Привітання з іменинами для чоловіків
"Коханий, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: чеснота, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім’ям, що дарували тобі твої батьки"
"Вітаю з іменинами! Бажаю тобі успішного просування по життєвому шляху, благополуччя і процвітання. Нехай твої вчинки будуть сміливими та благородними, а серце переповнює радість і щастя!"
"Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде незабутнім і чудовим. Бажаю тобі теплоти у відносинах з друзями та близькими людьми. Яскравих ідей і неординарних рішень. Щастя і здоров’я!".
Привітання з днем ангела для тата
"Тату милий, тату любий, таточку хороший.
Дуже хочеться мені буть на тебе схожим.
Тато ніжний, тато добрий, мужній тато й сильний,
Ти розумний і веселий, та іще надійний.
Обнімаю і цілую тата я у свято
Ти найкращий в цьому світі, мій хороший тато".