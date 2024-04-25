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День ангела 26 апреля: лучшие поздравления с именинами для папы, друга или коллеги

Кого поздравлять с именинами 26 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

На 26 апреля пришлись дни ангела мужчин с 7 именами, а также женщина с одним красивым и очень редким именем. Не забывайте поздравить с именинами друзей, близких и коллег, если они попали в этот список.

У кого день ангела 26 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Привітання", "100 привітань", "Пустунчик".

Именинники 26 апреля

В этот день поздравления будут ждать:

  • Василий
  • Глафира
  • Иван
  • Нестор
  • Николай
  • Петр
  • Степан
  • Ян.

Поздравления с именинами для женщин

  • "Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его за тебя краснеть!"
  • "Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!"
  • "Будь счастливой и любимой, нежной и желанной. Никогда не унывай, пусть все твои мечты станут реальностью. С именинами!".

Поздравления с именинами для мужчин

  • "Любимый, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: добродетель, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое дарили тебе твои родители"
  • "Поздравляю с именинами! Желаю тебе успешного продвижения по жизненному пути, благополучия и процветания. Пусть твои поступки будут смелыми и благородными, а сердце переполняет радость и счастье!"
  • "Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет незабываемым и прекрасным. Желаю тебе теплоты в отношениях с друзьями и близкими людьми. Ярких идей и неординарных решений. Счастья и здоровья!".

Поздравления с днем ангела для папы на украинском языке

"Тату милий, тату любий, таточку хороший.
Дуже хочеться мені буть на тебе схожим.
Тато ніжний, тато добрий, мужній тато й сильний,
Ти розумний і веселий, та іще надійний.
Обнімаю і цілую тата я у свято
Ти найкращий в цьому світі, мій хороший тато".

Напомним, недавно мы рассказывали ,можно ли ходить на кладбище после обеда.

Кроме того, ранее стало известно, как на Пасху покрасить яйца вином.

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