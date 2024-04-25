День ангела 26 апреля: лучшие поздравления с именинами для папы, друга или коллеги

На 26 апреля пришлись дни ангела мужчин с 7 именами, а также женщина с одним красивым и очень редким именем. Не забывайте поздравить с именинами друзей, близких и коллег, если они попали в этот список.
У кого день ангела 26 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Привітання", "100 привітань", "Пустунчик".
Именинники 26 апреля
В этот день поздравления будут ждать:
Василий
Глафира
Иван
Нестор
Николай
Петр
Степан
Ян.
Поздравления с именинами для женщин
"Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставляла его за тебя краснеть!"
"Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!"
"Будь счастливой и любимой, нежной и желанной. Никогда не унывай, пусть все твои мечты станут реальностью. С именинами!".
Поздравления с именинами для мужчин
"Любимый, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: добродетель, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое дарили тебе твои родители"
"Поздравляю с именинами! Желаю тебе успешного продвижения по жизненному пути, благополучия и процветания. Пусть твои поступки будут смелыми и благородными, а сердце переполняет радость и счастье!"
"Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет незабываемым и прекрасным. Желаю тебе теплоты в отношениях с друзьями и близкими людьми. Ярких идей и неординарных решений. Счастья и здоровья!".
Поздравления с днем ангела для папы на украинском языке
"Тату милий, тату любий, таточку хороший.
Дуже хочеться мені буть на тебе схожим.
Тато ніжний, тато добрий, мужній тато й сильний,
Ти розумний і веселий, та іще надійний.
Обнімаю і цілую тата я у свято
Ти найкращий в цьому світі, мій хороший тато".