День ангела 26 квітня: найкращі привітання з іменинами для тата, друга чи колеги
На 26 квітня припали дні ангела чоловіків з 7 іменами, а також жінка з одним красивим та дуже рідкісним іменем. Не забувайте привітати з іменинами друзів, близьких та колег, якщо вони потрапили до цього списку.
У кого день ангела 26 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Привітання", "100 привітань", "Пустунчик".
Іменинники 26 квітня
Цього дня на привітання чекатимуть:
- Василь
- Глафіра
- Іван
- Нестор
- Микола
- Петро
- Степан
- Ян.
Привітання з іменинами для жінок
- "Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди та у всьому допомагав, а ти своєю чергою не заставляла його за тебе червоніти!"
- "Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії та благі літа. Ще раз зі святом!"
- "Будь щасливою та коханою, ніжною та жаданою. Ніколи не сумуй, нехай усі твої мрії стануть реальністю. З іменинами!".
Привітання з іменинами для чоловіків
- "Коханий, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: чеснота, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім’ям, що дарували тобі твої батьки"
- "Вітаю з іменинами! Бажаю тобі успішного просування по життєвому шляху, благополуччя і процвітання. Нехай твої вчинки будуть сміливими та благородними, а серце переповнює радість і щастя!"
- "Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде незабутнім і чудовим. Бажаю тобі теплоти у відносинах з друзями та близькими людьми. Яскравих ідей і неординарних рішень. Щастя і здоров’я!".
Привітання з днем ангела для тата
"Тату милий, тату любий, таточку хороший.
Дуже хочеться мені буть на тебе схожим.
Тато ніжний, тато добрий, мужній тато й сильний,
Ти розумний і веселий, та іще надійний.
Обнімаю і цілую тата я у свято
Ти найкращий в цьому світі, мій хороший тато".
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