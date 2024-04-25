День ангела 26 апреля: лучшие поздравления с именинами для папы, друга или коллеги

На 26 апреля пришлись дни ангела мужчин с 7 именами, а также женщина с одним красивым и очень редким именем. Не забывайте поздравить с именинами друзей, близких и коллег, если они попали в этот список.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Привітання", "100 привітань", "Пустунчик".

У кого день ангела 26 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Тату милий, тату любий, таточку хороший. Дуже хочеться мені буть на тебе схожим. Тато ніжний, тато добрий, мужній тато й сильний, Ти розумний і веселий, та іще надійний. Обнімаю і цілую тата я у свято Ти найкращий в цьому світі, мій хороший тато".

В этот день поздравления будут ждать:

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