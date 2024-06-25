День ангела 26 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини

Кого вітати з іменинами - список

Микола

Борис

Остап

Філіп

Христина

Роман.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай щастя ллється, мов струмок, протягом кожного дня. Бажаю, щоб віра в себе була тим мотором, який рухає тобою вперед до нових досягнень і радісних моментів життя.

***

Ти щасливий, у тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. Сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей малюк завжди був поруч з тобою, як і всі ми, твої друзі.

***

З Днем Ангела! Нехай твоя душа завжди відчуває спокій, а серце - безмежне щастя. Вір у свої найсміливіші мрії. Нехай кожен твій крок буде легким, як політ ангела, а погляд сяє світлом, який розвіє будь-яку темряву.

***

Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божим благословенням!

***

З Днем Ангела! Нехай мудрість відкриває перед тобою нові горизонти, а життя приносить безмежну гармонію. Зберігай у своєму серці мрії, ангельську віру і відчуття власної неповторності.

Красиві вірші на іменини

З днем Ангела Вас вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!

***

З днем ангела вітаю щиро друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.