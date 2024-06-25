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День ангела 26 июня: теплые и чувственные пожелания на именины

Кого поздравить с днем ангела в среду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

В день ангела каждый человек хочет получать искренние поздравления и теплые пожелания. Чтобы приятно поразить близких, попытайтесь подготовить красивые слова заранее.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 24 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Николай
  • Борис
  • Остап
  • Филипп
  • Кристина
  • Роман.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть счастье льется, как ручей, каждый день. Желаю, чтобы вера в себя была тем мотором, который двигает тобой вперед к новым достижениям и радостным моментам жизни.

***

Ты счастлив, у тебя есть маленький друг, охраняющий тебя всю жизнь. Сегодня мы отмечаем его день рождения. Я желаю тебе, чтобы этот малыш всегда был рядом с тобой, как и все мы, твои друзья.

***

С Днем Ангела! Пусть твоя душа всегда чувствует покой, а сердце - безграничное счастье. Верь в свои самые смелые мечты. Пусть каждый твой шаг будет легким, как полет ангела, а взгляд сияет светом, развеивающим всякую тьму.

***

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим благословением!

***

С Днем Ангела! Пусть мудрость открывает перед тобой новые горизонты, а жизнь приносит безграничную гармонию. Сохраняй в своем сердце мечты, ангельскую веру и чувство собственной неповторимости.

Красивые стихи на именины

З днем Ангела Вас вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!

***

З днем ангела вітаю щиро друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, "Гумореска".

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