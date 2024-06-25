День ангела 26 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини
На день ангела кожна людина хоче отримувати щирі привітання та теплі побажання. Щоб приємно вразити близьких, спробуйте підготувати красиві слова заздалегідь.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 24 червня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Микола
- Борис
- Остап
- Філіп
- Христина
- Роман.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем Ангела! Нехай щастя ллється, мов струмок, протягом кожного дня. Бажаю, щоб віра в себе була тим мотором, який рухає тобою вперед до нових досягнень і радісних моментів життя.
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Ти щасливий, у тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. Сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей малюк завжди був поруч з тобою, як і всі ми, твої друзі.
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З Днем Ангела! Нехай твоя душа завжди відчуває спокій, а серце - безмежне щастя. Вір у свої найсміливіші мрії. Нехай кожен твій крок буде легким, як політ ангела, а погляд сяє світлом, який розвіє будь-яку темряву.
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Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божим благословенням!
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З Днем Ангела! Нехай мудрість відкриває перед тобою нові горизонти, а життя приносить безмежну гармонію. Зберігай у своєму серці мрії, ангельську віру і відчуття власної неповторності.
Красиві вірші на іменини
З днем Ангела Вас вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
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З днем ангела вітаю щиро друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, "Гумореска".