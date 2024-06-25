День ангела 26 июня: теплые и чувственные пожелания на именины
В день ангела каждый человек хочет получать искренние поздравления и теплые пожелания. Чтобы приятно поразить близких, попытайтесь подготовить красивые слова заранее.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 24 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Николай
- Борис
- Остап
- Филипп
- Кристина
- Роман.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Пусть счастье льется, как ручей, каждый день. Желаю, чтобы вера в себя была тем мотором, который двигает тобой вперед к новым достижениям и радостным моментам жизни.
***
Ты счастлив, у тебя есть маленький друг, охраняющий тебя всю жизнь. Сегодня мы отмечаем его день рождения. Я желаю тебе, чтобы этот малыш всегда был рядом с тобой, как и все мы, твои друзья.
***
С Днем Ангела! Пусть твоя душа всегда чувствует покой, а сердце - безграничное счастье. Верь в свои самые смелые мечты. Пусть каждый твой шаг будет легким, как полет ангела, а взгляд сияет светом, развеивающим всякую тьму.
***
Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим благословением!
***
С Днем Ангела! Пусть мудрость открывает перед тобой новые горизонты, а жизнь приносит безграничную гармонию. Сохраняй в своем сердце мечты, ангельскую веру и чувство собственной неповторимости.
Красивые стихи на именины
З днем Ангела Вас вітаю,
Всіх земних благ Вам бажаю
За душу людяну і простоту;
Всі квіти світу Вам дарую
За добре серце й доброту.
Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,
Щастям, миром і натхненням.
Бажаємо прожити ще сто літ
Під Божим і людським благословенням!
***
З днем ангела вітаю щиро друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, "Гумореска".