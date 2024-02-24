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День ангела 25 лютого: душевні привітання з іменинами для друзів та рідних

Субота 24 лютого 2024 22:47
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День ангела 25 лютого: душевні привітання з іменинами для друзів та рідних Як назвати дитину 25 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

25 лютого не забудьте привітати з іменинами людей, які святкують день ангела за новим церковним календарем. Щирі побажання приємно отримувати усім, тому приділіть час друзям та близьким з іменами нижче.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 25 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Діти та батьки", "Місячний календар", "Привітання", "Гумореска".

У кого іменини 25 лютого

Цього дня іменини святкуватимуть: Антон, Євген, Олександр, Тарас, Теодор, Федір

Також привітати з днем ангела можна людей з такими іменами: Мелетій, Гаврило, Євген.

Як назвати дівчинку у лютому

Зазвичай саме такі імена вважаються "зимовими": Анна, Інна, Агнія, Ксенія, Агафія, Христина, Ксенія, Марія, Анастасія, Марфа, Вероніка, Світлана, Валентина, Павла, Євдокія, Феодора, Зоя, Христина.

Як назвати хлопчика у лютому

Придивіться до таких "сильних" та красивих імен: Арсеній, Давид, Захар, Костянтин, Тимофій, Петро, Юліан.

Привітання з днем ангела

  • "Вітаю тебе з днем ​​твого небесного охоронця. Так нехай він охороняє тебе усе життя, оберігаючи від різних бід та напастей. Многая літа. Молитовно поділяємо радість свята"
  • "Ангел-хранитель в ночі засвітить над тобою три свічки, першу - за любов, вічне щастя. Другу - за доброту, правду і прямоту. Третя свічка обереже Тебе від негод і образ"
  • "Вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння і благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим".

Привітання з іменинами у віршах

"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного".

Раніше ми вже розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чи буде 8 березня вихідний та на якому етапі скасування свята.

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