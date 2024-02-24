День ангела 25 лютого: душевні привітання з іменинами для друзів та рідних

25 лютого не забудьте привітати з іменинами людей, які святкують день ангела за новим церковним календарем. Щирі побажання приємно отримувати усім, тому приділіть час друзям та близьким з іменами нижче.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 25 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину. Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Діти та батьки", "Місячний календар", "Привітання", "Гумореска".