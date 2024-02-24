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День ангела 25 февраля: душевные поздравления с именинами для друзей и родных

Суббота 24 февраля 2024 22:47
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День ангела 25 февраля: душевные поздравления с именинами для друзей и родных Как назвать ребенка 25 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

25 февраля не забудьте поздравить с именинами людей, празднующих день ангела по новому церковному календарю. Искренние пожелания приятно получать всем, поэтому уделите время друзьям и близким с именами ниже.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует день ангела 25 февраля, как красиво поздравить с именинами, а также как назвать ребенка.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Діти та батьки", "Місячний календар", "Привітання", "Гумореска".

У кого именины 25 февраля

В этот день именины будут праздновать: Антон, Евгений, Александр, Тарас, Теодор, Федор

Также поздравить с днем ангела можно людей со следующими именами: Мелетий, Гаврило, Евгений.

Как назвать девочку в феврале

Обычно именно такие имена считаются "зимними": Анна, Инна, Агния, Ксения, Агафья, Кристина, Ксения, Мария, Анастасия, Марфа, Вероника, Светлана, Валентина, Павла, Евдокия, Феодора, Зоя, Кристина.

Как назвать мальчика в феврале

Присмотритесь к таким "сильным" и красивым именам: Арсений, Давид, Захар, Константин, Тимофей, Петр, Юлиан.

Поздравления с днем ​​ангела

  • "Поздравляю тебя с днем ​​твоего небесного хранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от различных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника"
  • "Ангел-хранитель в ночи зажжет над тобой три свечи, первую - за любовь, вечное счастье. Вторую - за доброту, правду и прямоту. Третья свеча обезопасит Тебя от невзгод и обид"
  • "Поздравляю с Днем ангела. Желаю тебе здоровья, удачи, терпения и благополучия. Чтобы тебе всегда помогал твой Ангел, а жизнь была гармоничной и счастливой".

Поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного".

Ранее мы уже рассказывали, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

Кроме того, недавно стало известно, будет ли 8 марта выходной и на каком этапе отмена праздника.

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