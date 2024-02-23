День ангела 24 лютого: як та кого привітати з іменинами

Не забудьте привітати з днем ангела людей, іменини яких припали на 24 лютого. Для цього ви можете скласти власний текст з побажаннями або ж обрати душевне привітання, складене іншими.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 24 лютого, як привітати з іменинами, а також як назвати дитину. Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Апостроф", сайти vidpoviday, OblRada hm.