День ангела 24 лютого: як та кого привітати з іменинами
Не забудьте привітати з днем ангела людей, іменини яких припали на 24 лютого. Для цього ви можете скласти власний текст з побажаннями або ж обрати душевне привітання, складене іншими.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 24 лютого, як привітати з іменинами, а також як назвати дитину.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Апостроф", сайти vidpoviday, OblRada hm.
У кого іменини 24 лютого
Не забудьте привітати з днем ангела людей з такими іменами: Іван, Іларіон, Ян
Окрім цього, іменини святкують ті, хто отримав такі імена: Влас, Федора, Всеволод, Захар.
Як назвати дівчинку 24 лютого
Якщо ви не хочете обирати ім'я за церковним календарем, придивіться до таких варіантів: Анастасія, Поліна, Вероніка, Катерина, Уляна, Анфіса.
Як назвати хлопчика 24 лютого
Хлопчика, який народився 24 лютого, можна назвати так: Захар, Дмитро, Микола, Кирило, Костянтин, Роман.
Привітання з днем ангела
- "В День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало"
- "Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості та смутку, кохання та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш - він разом з тобою радітиме"
- "Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого".
Привітання з іменинами у віршах
"Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде".
Раніше стало відомо, у кого день ангела у лютому 2024 року за новим та старим календарем.
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