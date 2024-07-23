UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 24 липня: найкращі привітання для іменинників

Кого привітати з днем ангела у середу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На іменини зазвичай бажають щастя, любові та духовного зростання. Також можна додати свої власні слова, щоб показати, як багато ця людина значить для вас.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 24 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Давид
  • Іван
  • Анатолій
  • Опанас
  • Борис
  • Микола
  • Роман
  • Гліб
  • Христина.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе від усіх бід, а якщо знадобиться, ми разом прийдемо на допомогу. Бажаю тобі багато щастя та радості!

***

Вітаю зі святом! Нехай твої близькі завжди будуть здорові та щасливі завдяки твоєму світлу і теплу. Бажаю гармонії в родині, успіхів у всіх справах, достатку у житті та удачі в кожному починанні.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, а коли йому потрібно буде відпочити, я готовий прийти на допомогу і подбати про тебе. Вітаю!

***

Зі святом іменин! Нехай цей день буде сповнений щирих усмішок, радісних подій і теплих обіймів. Бажаю тобі безмежної любові, гармонії в душі і здійснення всіх мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець, що стоїть на варті правди та справедливості, завжди захищає тебе від негараздів і приносить у життя успіхи та досягнення.

Красиві вірші на іменини

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще - нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".

Читайте РБК-Україна в Google News
СвятаДень ангелаЦерковний календар