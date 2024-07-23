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День ангела 24 июля: лучшие поздравления для именинников

Кого поздравить с днем ангела в среду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На именины обычно желают счастья, любви и духовного роста. Также можно добавить свои собственные слова, чтобы показать, как много этот человек значит для вас.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 24 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Давид
  • Иван
  • Анатолий
  • Афанасий
  • Борис
  • Николай
  • Роман
  • Глеб
  • Кристина.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает тебя от всех бед, а если понадобится, мы вместе придем на помощь. Желаю тебе много счастья и радости!

***

Поздравляю с праздником! Пусть твои близкие всегда будут здоровы и счастливы благодаря твоему свету и теплу. Желаю гармонии в семье, успехов по всем делам, достатка в жизни и удачи в каждом начинании.

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, а когда ему нужно будет отдохнуть, я готов прийти на помощь и позаботиться о тебе. Поздравляю!

***

С праздником именин! Пусть этот день будет полон искренних улыбок, радостных событий и теплых объятий. Желаю тебе безграничной любви, гармонии в душе и исполнения всех мечтаний.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный охранник, стоящий на страже правды и справедливости, всегда защищает тебя от невзгод и приносит в жизнь успехи и достижения.

Красивые стихи на именины

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще - нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Гумореска".

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