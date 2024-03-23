День ангела 24 березня: душевні вірші для іменинників

Якщо ви хочете приємно здивувати рідну людину або колегу, або ж маму чи друга, дізнайтеся, на яку дати випадають їхні іменини. І якщо ви підготуєте душевне привітання на день ангела, вам точно щиро подякують.
Хто святкує іменини 24 березня, а також як красиво привітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Молодий буковинець", ОГОUA.
На привітання та теплі побажання чекатимуть люди, які отримали такі імена: Артемій, Артемон, Мартін, Захар, Петро, Степан, Яків.
"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!".
"Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Будьте завжди гарними і молодими,
Бажаними, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними".
"Вітаю з днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти своєю чергою не заставляв його за тебе червоніти!"
"Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості та смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він - підніме, коли ти заплачеш - втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме"
"Щиро вітаю тебе з днем ангела ! Нехай цей день буде для тебе справді радісним і наповненим Божою присутністю!".
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкувати Благовіщення.
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