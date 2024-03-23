День ангела 24 березня: душевні вірші для іменинників

У кого день ангела 24 березня

На привітання та теплі побажання чекатимуть люди, які отримали такі імена: Артемій, Артемон, Мартін, Захар, Петро, Степан, Яків.

Привітання з іменинами у віршах

"Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Тобі бажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!".

Красивий вірш на день ангела

"Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.



Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.



Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними".

Привітання з іменинами в SMS