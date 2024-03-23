День ангела 24 марта: душевные стихи для именинников

Поздравлений и теплых пожеланий будут ждать люди, которые получили такие имена: Артемий, Артемон, Мартин, Захар, Петр, Степан, Яков.

"Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Тобі бажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!".

"Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.



Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.



Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними".

"Поздравляю с днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!"

"Пусть твой небесный хранитель будет рядом в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться"