UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 23 травня: найкращі побажання іменинникам

Кого вітати з днем ангела (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

На іменини можна побажати не тільки щастя. Існують більш оригінальні та небанальні привітання.

Хто святкує іменини 23 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У кого день ангела 

На привітання чекатимуть:

  • Адріан та Олександр
  • Андрій та Василь
  • Геннадій та Данило
  • Дмитро та Іван
  • Гнат та Костянтин
  • Михайло та Микита
  • Петро та Роман.

Як вітати з іменинами своїми словами

  • Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"
  • "Щиро бажаємо тобі міцного сімейного тепла, надійних друзів і поваги в колективі. Нехай твій шлях до неймовірного успіху буде рівним і захоплює, а досягнення приносять тобі велике задоволення!"
  • "Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, що зігріває твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя"
  • "Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"
  • "З Днем Ангела! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов!".

Вірш на іменини

"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

До слова, нещодавно ми розповідали, що червень нагородить удачею лише чотири знаки Зодіаку.

Окрім цього, днями стало відомо, які родимки на тілі та обличчі приносять удачу.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Вітання.in.ua", "Твій світ".

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаСвята