День ангела 23 мая: лучшие пожелания именинникам

К слову, недавно мы рассказывали, что июнь наградит удачей всего четыре знака Зодиака.

Кроме того, на днях стало известно, какие родинки на теле и лице приносят удачу.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання.in.ua", "Твій світ".