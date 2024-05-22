День ангела 23 мая: лучшие пожелания именинникам

На именины можно пожелать не только счастья. Есть более оригинальные и небанальные поздравления.
Кто празднует именины 23 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Поздравления будут ждать:
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
К слову, недавно мы рассказывали, что июнь наградит удачей всего четыре знака Зодиака.
Кроме того, на днях стало известно, какие родинки на теле и лице приносят удачу.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання.in.ua", "Твій світ".