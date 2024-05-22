День ангела 23 травня: найкращі побажання іменинникам

На іменини можна побажати не тільки щастя. Існують більш оригінальні та небанальні привітання.

У кого день ангела

На привітання чекатимуть:

Адріан та Олександр

Андрій та Василь

Геннадій та Данило

Дмитро та Іван

Гнат та Костянтин

Михайло та Микита

Петро та Роман.

Як вітати з іменинами своїми словами

Радості та світла, любові та тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"

"Щиро бажаємо тобі міцного сімейного тепла, надійних друзів і поваги в колективі. Нехай твій шлях до неймовірного успіху буде рівним і захоплює, а досягнення приносять тобі велике задоволення!"

"Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, що зігріває твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя"

"Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"

"З Днем Ангела! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов!".

Вірш на іменини

"Сонце із неба радісно сяє,

Квіти для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,

Зірочка світла в небі ясніє…

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,

Сутінки змінює знову світанок…

Що би не сталось, я побажаю,

Хай твій Ангелик тебе зберігає!".