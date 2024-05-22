День ангела 23 мая: лучшие пожелания именинникам

На именины можно пожелать не только счастья. Есть более оригинальные и небанальные поздравления.

Вечір і ранок, денний серпанок, Сутінки змінює знову світанок… Що би не сталось, я побажаю, Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

Вечір приходить, раптом темніє, Зірочка світла в небі ясніє… Місяць в віконце твоє заглядає, Тебе з іменинами щиро вітає!

"Сонце із неба радісно сяє, Квіти для тебе в букетик збирає, Вітер шепоче, мов промовляє, Тебе з іменинами щиро вітає!

К слову, недавно мы рассказывали, что июнь наградит удачей всего четыре знака Зодиака.

Кроме того, на днях стало известно, какие родинки на теле и лице приносят удачу.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання.in.ua", "Твій світ".