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День ангела 23 мая: лучшие пожелания именинникам

Среда 22 мая 2024 22:01
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День ангела 23 мая: лучшие пожелания именинникам Кого поздравить с днем ангела (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

На именины можно пожелать не только счастья. Есть более оригинальные и небанальные поздравления.

Кто празднует именины 23 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

У кого день ангела

Поздравления будут ждать:

  • Адриан и Александр
  • Андрей и Василий
  • Геннадий и Даниил
  • Дмитрий и Иван
  • Игнат и Константин
  • Михаил и Никита
  • Петр и Роман.

Как поздравлять с именинами своими словами

  • Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!
  • "Искренне желаем тебе крепкого семейного тепла, надежных друзей и уважения в коллективе. Пусть твой путь к невероятному успеху будет ровным и восхищающим, а достижения приносят тебе большое удовольствие!"
  • "От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброму нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, великих надежд и ярких моментов счастья"
  • "Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"
  • "С Днем Ангела! Пусть твой телохранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь!".

Стихотворение на день ангела на украинском языке

"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".

К слову, недавно мы рассказывали, что июнь наградит удачей всего четыре знака Зодиака.

Кроме того, на днях стало известно, какие родинки на теле и лице приносят удачу.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання.in.ua", "Твій світ".

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