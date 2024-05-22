День ангела 23 мая: лучшие пожелания именинникам
На именины можно пожелать не только счастья. Есть более оригинальные и небанальные поздравления.
Кто празднует именины 23 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
У кого день ангела
Поздравления будут ждать:
- Адриан и Александр
- Андрей и Василий
- Геннадий и Даниил
- Дмитрий и Иван
- Игнат и Константин
- Михаил и Никита
- Петр и Роман.
Как поздравлять с именинами своими словами
- Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!
- "Искренне желаем тебе крепкого семейного тепла, надежных друзей и уважения в коллективе. Пусть твой путь к невероятному успеху будет ровным и восхищающим, а достижения приносят тебе большое удовольствие!"
- "От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброму нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, великих надежд и ярких моментов счастья"
- "Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"
- "С Днем Ангела! Пусть твой телохранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь!".
Стихотворение на день ангела на украинском языке
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
К слову, недавно мы рассказывали, что июнь наградит удачей всего четыре знака Зодиака.
Кроме того, на днях стало известно, какие родинки на теле и лице приносят удачу.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання.in.ua", "Твій світ".