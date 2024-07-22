День ангела 23 липня: душевні привітання, які розчулять до сліз

Кого вітати з іменинами - список

Андрій

Федір

Віталій

Трохим

Ганна.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений успіхів і досягнень, щоб кожен момент приносив лише щастя і вдячність.

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб ти завжди був оточений людьми, які тебе люблять і розуміють, і щоб кожен день в житті був як чудовий сон, що збувається.

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Щиро вітаю! Нехай цей день подарує тобі впевненість у собі, тепло близьких і справжні друзі. Бажаю, щоб кожна твоя мрія здійснилася, а дорога життя була освітлена радісними моментами.

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Вітаю з Днем Святого Ангела! Нехай тобі сьогодні супроводжує щастя в усіх починаннях, а доля приносить лише позитивні зміни. Бажаю, щоб кожна мрія здійснювалася, а життя приносило задоволення.

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З Днем Ангела! Нехай кожна твоя мрія здійснюється, а кожен крок приносить тобі радість і впевненість у завтрашньому дні.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

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Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!