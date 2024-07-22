День ангела 23 липня: душевні привітання, які розчулять до сліз

Іменини є значущим святом у житті кожної людини, але не всі знають точну дату цього важливого дня. Це може призвести до того, що важлива подія залишається непоміченою.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 23 липня та як правильно вітати з днем ангела.
З Днем Ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений успіхів і досягнень, щоб кожен момент приносив лише щастя і вдячність.
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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб ти завжди був оточений людьми, які тебе люблять і розуміють, і щоб кожен день в житті був як чудовий сон, що збувається.
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Щиро вітаю! Нехай цей день подарує тобі впевненість у собі, тепло близьких і справжні друзі. Бажаю, щоб кожна твоя мрія здійснилася, а дорога життя була освітлена радісними моментами.
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Вітаю з Днем Святого Ангела! Нехай тобі сьогодні супроводжує щастя в усіх починаннях, а доля приносить лише позитивні зміни. Бажаю, щоб кожна мрія здійснювалася, а життя приносило задоволення.
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З Днем Ангела! Нехай кожна твоя мрія здійснюється, а кожен крок приносить тобі радість і впевненість у завтрашньому дні.
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
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Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: УПЦ Благовіст, "Гумореска", "Ого".