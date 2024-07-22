День ангела 23 июля: душевные поздравления, умиляющие до слез

Кого поздравлять с именинами - список

Андрей

Федор

Виталий

Трофим

Анна.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть каждый твой день будет полон успехов и достижений, чтобы каждый момент приносил только счастье и благодарность.

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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы ты всегда был окружен людьми, которые тебя любят и понимают, и чтобы каждый день в жизни был как чудесный сбывающийся сон.

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Поздравляю! Пусть этот день подарит тебе уверенность в себе, тепло близких и настоящих друзей. Желаю, чтобы каждая твоя мечта сбылась, а дорога жизни была освещена радостными моментами.

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Поздравляю с Днем Святого Ангела! Пусть тебе сегодня сопутствует счастье во всех начинаниях, а судьба приносит только положительные изменения. Желаю, чтобы каждая мечта осуществлялась, а жизнь доставляла удовольствие.

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С Днем Ангела! Пусть каждая твоя мечта сбывается, а каждый шаг приносит тебе радость и уверенность в завтрашнем дне.

Красивые стихи на именины

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!