День ангела 22 лютого: кого вітати з іменинами та як зробити це оригінально

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 22 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину у цей день.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Свято.Топ".