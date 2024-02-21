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День ангела 22 лютого: кого вітати з іменинами та як зробити це оригінально

Як назвати дитину 22 лютого (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

22 лютого не забудьте привітати з днем ангела людей, яких назвали одним з імен за церковним календарем. Іменини - важливе свято, а тому кожному буде приємно почути теплі слова та щирі побажання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 22 лютого, як красиво привітати з іменинами, а також як назвати дитину у цей день.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Свято.Топ".

У кого іменини 22 лютого

У цей деньііменини святкують ті, хто має такі імена: Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія.

Також ви можете привітати з днем ангела людей, які отримали такі імена: Панкратій, Никифор, Інокентій, Петро, Михайло.

Як назвати дівчинку 22 лютого

Дівчинку, яка народилася цього дня, можна назвати, зокрема, такими іменами: Анна, Жанна, Світлана, Рита, Ірина, Наталя, Віра, Аліса, Ася, Мілена, Емма.

Як назвати хлопчика 22 лютого

Окрім імен іменинників цього дня ви можете обрати ще й такі варіанти: Іван, Василь, Геннадій.

Привітання з днем ангела

  • "Нехай кожен день буде щасливим, багатим на приємні моменти та позитивні враження. Нехай поруч завжди будуть рідні люди та вірні друзі! Успіхів у всіх починаннях, натхнення до праці, невичерпної енергії, здійснення всіх мрій!"
  • "Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Зичу здоров'я, всіляких
    гараздів та Божої опіки! Нехай усе задумане вдається!"
  • "У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх".

Оригінальне привітання з днем ангела у віршах

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

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