День ангела 22 февраля: кого поздравить с именинами и как сделать это оригинально

22 февраля не забудьте поздравить с днем ангела людей, которых назвали одним из имен по церковному календарю. Именины - важный праздник, поэтому каждому будет приятно услышать теплые слова и искренние пожелания.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 22 февраля, как красиво поздравить с именинами, а также как назвать ребенка в этот день.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Свято.Топ".
В этот день и именины празднуют те, кто имеет такие имена: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.
Также вы можете поздравить с днем ангела людей, получивших следующие имена Панкратий, Никифор, Иннокентий, Петр, Михаил.
Родившуюся в этот день девочку можно назвать, в частности, такими именами: Анна, Жанна, Светлана, Рита, Ирина, Наталья, Вера, Алиса, Ася, Милена, Эмма.
Кроме имен именинников в этот день вы можете выбрать еще и такие варианты: Иван, Василий, Геннадий.
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
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