RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День ангела 22 февраля: кого поздравить с именинами и как сделать это оригинально

Как назвать ребенка 22 февраля (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

22 февраля не забудьте поздравить с днем ангела людей, которых назвали одним из имен по церковному календарю. Именины - важный праздник, поэтому каждому будет приятно услышать теплые слова и искренние пожелания.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 22 февраля, как красиво поздравить с именинами, а также как назвать ребенка в этот день.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Свято.Топ".

У кого именины 22 февраля

В этот день и именины празднуют те, кто имеет такие имена: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.

Также вы можете поздравить с днем ангела людей, получивших следующие имена Панкратий, Никифор, Иннокентий, Петр, Михаил.

Как назвать девочку 22 февраля

Родившуюся в этот день девочку можно назвать, в частности, такими именами: Анна, Жанна, Светлана, Рита, Ирина, Наталья, Вера, Алиса, Ася, Милена, Эмма.

Как назвать мальчика 22 февраля

Кроме имен именинников в этот день вы можете выбрать еще и такие варианты: Иван, Василий, Геннадий.

Поздравления с днем ангела

  • "Пусть каждый день будет счастливым, богатым приятными моментами и положительными впечатлениями. Пусть рядом всегда будут родные люди и верные друзья! Удачи во всех начинаниях, вдохновения к труду, неисчерпаемой энергии, осуществления всех мечтаний!"
  • "Прими самые искренние поздравления с днем ангела! Желаю здоровья, всевозможных
    благополучия и Божьей опеки! Пусть все задуманное удается!"
  • "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех".

Оригинальное поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

Читайте РБК-Украина в Google News
святаДети