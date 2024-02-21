День ангела 22 февраля: кого поздравить с именинами и как сделать это оригинально

У кого именины 22 февраля

В этот день и именины празднуют те, кто имеет такие имена: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.

Также вы можете поздравить с днем ангела людей, получивших следующие имена Панкратий, Никифор, Иннокентий, Петр, Михаил.

Как назвать девочку 22 февраля

Родившуюся в этот день девочку можно назвать, в частности, такими именами: Анна, Жанна, Светлана, Рита, Ирина, Наталья, Вера, Алиса, Ася, Милена, Эмма.

Как назвать мальчика 22 февраля

Кроме имен именинников в этот день вы можете выбрать еще и такие варианты: Иван, Василий, Геннадий.

Поздравления с днем ангела

"Пусть каждый день будет счастливым, богатым приятными моментами и положительными впечатлениями. Пусть рядом всегда будут родные люди и верные друзья! Удачи во всех начинаниях, вдохновения к труду, неисчерпаемой энергии, осуществления всех мечтаний!"

"Прими самые искренние поздравления с днем ангела! Желаю здоровья, всевозможных

благополучия и Божьей опеки! Пусть все задуманное удается!"

благополучия и Божьей опеки! Пусть все задуманное удается!" "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех".

Оригинальное поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує".