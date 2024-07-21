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День ангела 22 липня: як красиво вітати з іменинами друзів або близьку людину

Кого привітати з днем ангела у понеділок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Якщо ви бажаєте зробити приємний сюрприз для друга, колеги чи родича, з'ясуйте дату їхніх іменин. Підготуйте зворушливі привітання та підберіть теплі, сердечні слова.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 22 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Михайло
  • Олексій
  • Магдалина
  • Марія.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела вас вітаю! Нехай цей день приносить нові звершення і радісні миті. Бажаю, щоб усі ваші добрі справи здійснювались, а життя вибухало яскравими кольорами щастя.

***
Вітаю зі святом! Нехай ангели завжди оберігають тебе від негараздів і наділяють силами для досягнення нових висот.

***

З Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене радістю, надією і новими можливостями. Бажаю, щоб кожен день приносив відчуття неймовірного щастя та тепла в серці.

***

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив нові враження, радість і незабутні миті. Нехай твоє життя буде наповнене світлом і позитивом.

***

З Днем Ангела! Нехай кожен момент цього дня буде наповнений усмішками та незабутніми враженнями.

Красиві вірші на іменини

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

Раніше ми публікували що ні в якому разі не можна класти в труну - список предметів.

Також читайте як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це.

Під час написання матеріалу було використано джерела: УПЦ Благовіст, "Гумореска", "Ого"

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