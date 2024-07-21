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День ангела 22 июля: как красиво поздравлять с именинами друзей или близкого человека

Кого поздравить с днем ангела в понедельник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Если вы желаете преподнести приятный сюрприз для друга, коллеги или родственника, выясните дату их именин. Подготовьте трогательные приветствия и подберите теплые, сердечные слова.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 22 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Михаил
  • Алексей
  • Магдалина
  • Мария.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела вас поздравляю! Пусть этот день приносит новые свершения и радостные мгновения. Желаю, чтобы все ваши добрые дела осуществлялись, а жизнь взрывалась яркими цветами счастья.

***
Поздравляю с праздником! Пусть ангелы всегда оберегают тебя от невзгод и наделяют силами для достижения новых высот.

***

С Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, надеждой и новыми возможностями. Хочу, чтобы каждый день приносил ощущение невероятного счастья и тепла в сердце.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый день приносил новые впечатления, радость и незабываемые мгновения. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом и позитивом.

***

С Днем Ангела! Пусть каждый момент в этот день будет наполнен улыбками и незабываемыми впечатлениями.

Красивые стихи на именины

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

Раньше мы публиковали что ни в коем случае нельзя класть в гроб - список предметов.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

При написании материала были использованы источники: УПЦ Благовест, "Гумореска", "Ого"

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