День ангела 22 квітня: веселі та щемливі привітання з іменинами на будь-який смак

День ангела - особливе та достатньо інтимне свято. Втім, ви не будете мати безглуздий вигляд, якщо привітаєте з іменинами родича, друга або близьку колегу.
У кого день ангела 22 квітня, а також як красиво вітати з цим святом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ОГО.UA", ТСН, "Молодий буковинець".
Цього дня привітати з важливим святом варто людей, які носять такі імена:
"Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Будьте завжди гарними і молодими,
Бажаними, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними".
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