День ангела 22 апреля: веселые и трогательные поздравления с именинами на любой вкус

День ангела - особенный и достаточно интимный праздник. Впрочем, вы не будете выглядеть глупо, если поздравите с именинами родственника, друга или близкую коллегу.
У кого день ангела 22 апреля, а также как красиво поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ОГО.UA", ТСН, "Молодий буковинець".
В этот день поздравить с важным праздником стоит людей, которые носят такие имена:
"Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Будьте завжди гарними і молодими,
Бажаними, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними".
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