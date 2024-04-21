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День ангела 22 апреля: веселые и трогательные поздравления с именинами на любой вкус

Кто празднует именины 22 апреля (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - особенный и достаточно интимный праздник. Впрочем, вы не будете выглядеть глупо, если поздравите с именинами родственника, друга или близкую коллегу.

У кого день ангела 22 апреля, а также как красиво поздравлять с этим праздником, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ОГО.UA", ТСН, "Молодий буковинець".

У кого именины 22 апреля

В этот день поздравить с важным праздником стоит людей, которые носят такие имена:

  • Варфоломей
  • Виталий
  • Всеволод
  • Гаврила
  • Дмитрий
  • Клим
  • Лука
  • Остап
  • Платон
  • Теодор
  • Федор.

Красивый стих на день ангела на украинском языке

"Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,
Бажаними, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними".

Поздравления с именинами в прозе и своими словами

  • "В этот прекрасный день позволь мне поздравить тебя от всей души. Желаю тебе успешных проектов, финансового благополучия, спокойной тихой домашней гавани. Пусть каждый твой день будет удачным, здоровье - крепким, как скала, а мысли - светлыми и беззаботными. Пусть твои близкие радуют тебя и чувствуют твое бесконечное беспокойство.
  • "Поздравляю с Днем ангела! Желаю прекрасного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.
  • "Искренне желаю всего, о чем ты мечтаешь! Ангел пусть всегда будет рядом и надежно оберегает от всего плохого".

Напомним, недавно мы рассказывали, когда начинается Страстная неделя и что запрещено делать.

Кроме того, ранее стало известно, когда в 2024 году будет Троица.

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