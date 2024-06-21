День ангела 22 червня: привітання з іменинами, які сподобаються кожному

Кого вітати з іменинами - список

Леонтій

Леонід

Іван

Ніл

Ян

Петро

Анастасія.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі досягнення і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, що кожен день дарує нові можливості для здійснення мрій. Бажаю тобі мудрості та спокою в серці!

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Зі святом! Нехай доля подарує найкращі подарунки: безмежну любов, багато щасливих моментів і здійснення всіх мрій! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, захищаючи від негараздів!

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З Днем Ангела! Бажаю тобі море позитиву, щастя й радості! Нехай кожен момент життя дарує лише приємні враження, а ангели-охоронці завжди захищають від усіх негараздів. Нехай твоє життя буде сповнене коханням, а душа завжди радіє натхненню й теплу. Щасливого свята!

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У цей особливий день нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Нехай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія збувається з легкістю. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від зла. З Днем ангела!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день подарує тобі усмішку, наповнить серце радістю, а життя - спокоєм. Бажаю міцного здоров'я, щастя та успіху у всіх починаннях. Нехай кожен день буде святом добра і любові!

Красиві вірші на іменини

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще - нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій хранитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!