День ангела 22 июня: поздравления с именинами, которые понравятся каждому

На день ангела можно найти многое, что пожелать человеку, празднующему именины. А можно сделать это более оригинально - в стихах или красивым сообщением.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 22 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда вдохновляет тебя на большие достижения и открывает новые горизонты. Помни, что каждый день дарит новые возможности для исполнения мечтаний. Желаю тебе мудрости и покоя в сердце!
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С праздником! Пусть судьба подарит лучшие подарки: безграничную любовь, много счастливых моментов и исполнение всех мечтаний! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, защищая от невзгод!
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С Днем Ангела! Желаю тебе море позитива, счастья и радости! Пусть каждый момент жизни дарит только приятные впечатления, а ангелы-хранители всегда защищают от всех невзгод. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, а душа всегда радуется вдохновению и теплу. Счастливого праздника!
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В этот особый день пусть твой ангел-хранитель наполнит жизнь светом, нежностью и несравнимой благодатью. Пусть каждый момент будет полон радости, счастья и любви, а каждая твоя мечта сбывается с легкостью. Пусть этот день станет началом новых достижений и незабываемых приключений, а ангелы будут всегда стоять рядом, оберегая тебя от зла. С Днем ангела!
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день подарит тебе улыбку, наполнит сердце радостью, а жизнь - спокойствием. Желаю крепкого здоровья, счастья и успеха во всех начинаниях. Пусть каждый день будет праздником добра и любви!
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще - нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
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Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел твій хранитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Побажайко".