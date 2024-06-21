День ангела 22 червня: привітання з іменинами, які сподобаються кожному
На день ангела можна знайти багато чого, що побажати людині, яка святкує іменини. А можна зробити це більш оригінально - у віршах або красивим повідомленням.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 22 червня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Леонтій
- Леонід
- Іван
- Ніл
- Ян
- Петро
- Анастасія.
Привітання з днем ангела прозою
Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі досягнення і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, що кожен день дарує нові можливості для здійснення мрій. Бажаю тобі мудрості та спокою в серці!
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Зі святом! Нехай доля подарує найкращі подарунки: безмежну любов, багато щасливих моментів і здійснення всіх мрій! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, захищаючи від негараздів!
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З Днем Ангела! Бажаю тобі море позитиву, щастя й радості! Нехай кожен момент життя дарує лише приємні враження, а ангели-охоронці завжди захищають від усіх негараздів. Нехай твоє життя буде сповнене коханням, а душа завжди радіє натхненню й теплу. Щасливого свята!
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У цей особливий день нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Нехай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія збувається з легкістю. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від зла. З Днем ангела!
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день подарує тобі усмішку, наповнить серце радістю, а життя - спокоєм. Бажаю міцного здоров'я, щастя та успіху у всіх починаннях. Нехай кожен день буде святом добра і любові!
Красиві вірші на іменини
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще - нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел твій хранитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Побажайко", "Гумореска".