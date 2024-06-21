День ангела 22 июня: поздравления с именинами, которые понравятся каждому

На день ангела можно найти многое, что пожелать человеку, празднующему именины. А можно сделать это более оригинально - в стихах или красивым сообщением.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 22 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Леонтий

Леонид

Иван

Нил

Иоанн

Петр

Анастасия.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда вдохновляет тебя на большие достижения и открывает новые горизонты. Помни, что каждый день дарит новые возможности для исполнения мечтаний. Желаю тебе мудрости и покоя в сердце!

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С праздником! Пусть судьба подарит лучшие подарки: безграничную любовь, много счастливых моментов и исполнение всех мечтаний! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, защищая от невзгод!

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С Днем Ангела! Желаю тебе море позитива, счастья и радости! Пусть каждый момент жизни дарит только приятные впечатления, а ангелы-хранители всегда защищают от всех невзгод. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, а душа всегда радуется вдохновению и теплу. Счастливого праздника!

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В этот особый день пусть твой ангел-хранитель наполнит жизнь светом, нежностью и несравнимой благодатью. Пусть каждый момент будет полон радости, счастья и любви, а каждая твоя мечта сбывается с легкостью. Пусть этот день станет началом новых достижений и незабываемых приключений, а ангелы будут всегда стоять рядом, оберегая тебя от зла. С Днем ангела!

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день подарит тебе улыбку, наполнит сердце радостью, а жизнь - спокойствием. Желаю крепкого здоровья, счастья и успеха во всех начинаниях. Пусть каждый день будет праздником добра и любви!

Красивые стихи на именины

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще - нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій хранитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!