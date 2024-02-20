День ангела 21 лютого: найкращі імена для дитини та душевні привітання з іменинами

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 21 лютого, як привітати з іменинами у прозі та віршах, а також як назвати дитину у цей день.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Гумореска".