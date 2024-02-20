День ангела 21 февраля: лучшие имена для ребенка и душевные поздравления с именинами

21 февраля вам точно следует поздравить друзей и близких, если в этот день они празднуют день ангела. Именины - важный праздник.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 21 февраля, как поздравить с именинами в прозе и стихах, а также как назвать ребенка в этот день.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Моя дитина", Monday Today, "Вітання in UA", "Гумореска".
Именины будут праздновать люди со следующими именами: Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Александр, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга.
Кроме того, поздравьте с днем ангела близких и друзей с этими именами: Поликарп, Прохор, Юрий, Никифор, Захар, Савва, Степан, Федор, Макар.
В феврале вы можете выбрать для девочки одно из таких имен: Анна, Инна, Агния, Ксения, Агафья, Кристина, Ксения, Мария, Анастасия, Марфа, Вероника, Светлана, Валентина, Павла, Евдокия, Феодора, Зоя, Кристина.
Если вы выбираете, как назвать мальчика в феврале, присмотритесь к следующим вариантам: Антон, Иван, Виктор, Петр, Максим, Давид, Александр, Николай, Виталий, Георгий, Алексей, Константин, Тимофей, Федор, Семен, Валентин, Юрий , Валерий, Григорий, Филипп, Макар, Евгений, Всеволод, Дмитрий, Арсений.
"Ангел вдома в тебе був, тож молитву твою чув,
І на твої іменини, вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри, кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові, і кохання не на слові,
А каратів так відерце, радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі, і добра у Вашу вдачу!".
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