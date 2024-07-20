День ангела 21 липня: красиві привітання з іменинами для кожного

Кого вітати з іменинами - список

Роман

Семен

Георгій

Петро

Євген

Іван

Федір

Ганна.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! У цей особливий день, коли твій ангел-охоронець дарує тобі світло та добру долю, прийми мої найщиріші вітання. Нехай ангельські дотики приносять внутрішню гармонію, а сила волі допомагає досягати найвищих вершин. Бажаю тобі спокою і незабутніх митей, що додають сенсу кожному дню.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай кожна нова сторінка життя буде написана радістю і коханням, а твоя душа завжди знаходить щастя у простих речах!

***

З Днем Ангела! Нехай кожен день дарує тобі можливість бачити красу в дрібницях, відпускати те, що тягне вниз, і приймати мудрі рішення. Бажаю, щоб твої вчинки завжди були наповнені гармонією та розумінням.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей особливий день буде наповнений радістю, сміхом, незабутніми моментами і теплом серця. Бажаю, щоб твій ангельський день був такий же унікальний, як ти сам.

***

З Днем Ангела! Бажаю тобі завжди знаходити мудрість у виборах, відвагу у подоланні труднощів та невичерпну силу духу. Нехай твої дії завжди приносять радість, а серце зігрівається теплом рідних і близьких.

Красиві вірші на іменини

З іменинами вітаємо тебе від серця щиро,

Твій день ангела, мов сонечко ясний,

Ми бажаємо тобі любові, світла, миру,

Будь завжди веселий, не сумний.

Хай Господь тебе завжди оберігає

Доброту в серденько посилає

Хай любов у душу проникає

Кожен день лиш сонце зустрічає.

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!