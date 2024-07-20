День ангела 21 липня: красиві привітання з іменинами для кожного

День Ангела - це чудове й неповторне свято, привітання з яким можуть підняти настрій і принести багато радості.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 21 липня та як правильно вітати з днем ангела.
З Днем Ангела! У цей особливий день, коли твій ангел-охоронець дарує тобі світло та добру долю, прийми мої найщиріші вітання. Нехай ангельські дотики приносять внутрішню гармонію, а сила волі допомагає досягати найвищих вершин. Бажаю тобі спокою і незабутніх митей, що додають сенсу кожному дню.
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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай кожна нова сторінка життя буде написана радістю і коханням, а твоя душа завжди знаходить щастя у простих речах!
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З Днем Ангела! Нехай кожен день дарує тобі можливість бачити красу в дрібницях, відпускати те, що тягне вниз, і приймати мудрі рішення. Бажаю, щоб твої вчинки завжди були наповнені гармонією та розумінням.
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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей особливий день буде наповнений радістю, сміхом, незабутніми моментами і теплом серця. Бажаю, щоб твій ангельський день був такий же унікальний, як ти сам.
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З Днем Ангела! Бажаю тобі завжди знаходити мудрість у виборах, відвагу у подоланні труднощів та невичерпну силу духу. Нехай твої дії завжди приносять радість, а серце зігрівається теплом рідних і близьких.
З іменинами вітаємо тебе від серця щиро,
Твій день ангела, мов сонечко ясний,
Ми бажаємо тобі любові, світла, миру,
Будь завжди веселий, не сумний.
Хай Господь тебе завжди оберігає
Доброту в серденько посилає
Хай любов у душу проникає
Кожен день лиш сонце зустрічає.
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Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Гумореска".