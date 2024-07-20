День ангела 21 июля: красивые поздравления с именинами для каждого

День Ангела - это замечательный и неповторимый праздник, поздравления с которым могут поднять настроение и принести много радости.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 21 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
С Днем Ангела! В этот особый день, когда твой ангел-хранитель дарит тебе свет и добрую судьбу, прими мои искренние поздравления. Пусть ангельские прикосновения приносят внутреннюю гармонию, а сила воли помогает достигать самых высоких вершин. Желаю тебе покоя и незабываемых мгновений, придающих смысл каждому дню.
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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть каждая новая страница жизни будет написана радостью и любовью, а твоя душа всегда обретает счастье в простых вещах!
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С Днем Ангела! Пусть каждый день дарит тебе возможность видеть красоту в мелочах, отпускать то, что тянет вниз, и принимать мудрые решения. Желаю, чтобы твои поступки всегда были наполнены гармонией и пониманием.
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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот особенный день будет наполнен радостью, смехом, незабываемыми моментами и теплом сердца. Желаю, чтобы твой ангельский день был так же уникален, как ты сам.
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С Днем Ангела! Желаю тебе всегда находить мудрость в выборах, отвагу в преодолении трудностей и неистощимую силу духа. Пусть твои действия всегда доставляют радость, а сердце согревается теплом родных и близких.
З іменинами вітаємо тебе від серця щиро,
Твій день ангела, мов сонечко ясний,
Ми бажаємо тобі любові, світла, миру,
Будь завжди веселий, не сумний.
Хай Господь тебе завжди оберігає
Доброту в серденько посилає
Хай любов у душу проникає
Кожен день лиш сонце зустрічає.
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Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Гумореска".