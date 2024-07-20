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День ангела 21 июля: красивые поздравления с именинами для каждого

Кого поздравить с днем ангела в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День Ангела - это замечательный и неповторимый праздник, поздравления с которым могут поднять настроение и принести много радости.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 21 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Роман
  • Семен
  • Георгий
  • Петр
  • Евгений
  • Иван
  • Федор
  • Анна.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! В этот особый день, когда твой ангел-хранитель дарит тебе свет и добрую судьбу, прими мои искренние поздравления. Пусть ангельские прикосновения приносят внутреннюю гармонию, а сила воли помогает достигать самых высоких вершин. Желаю тебе покоя и незабываемых мгновений, придающих смысл каждому дню.

***

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть каждая новая страница жизни будет написана радостью и любовью, а твоя душа всегда обретает счастье в простых вещах!

***

С Днем Ангела! Пусть каждый день дарит тебе возможность видеть красоту в мелочах, отпускать то, что тянет вниз, и принимать мудрые решения. Желаю, чтобы твои поступки всегда были наполнены гармонией и пониманием.

***

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть этот особенный день будет наполнен радостью, смехом, незабываемыми моментами и теплом сердца. Желаю, чтобы твой ангельский день был так же уникален, как ты сам.

***

С Днем Ангела! Желаю тебе всегда находить мудрость в выборах, отвагу в преодолении трудностей и неистощимую силу духа. Пусть твои действия всегда доставляют радость, а сердце согревается теплом родных и близких.

Красивые стихи на именины

З іменинами вітаємо тебе від серця щиро,

Твій день ангела, мов сонечко ясний,

Ми бажаємо тобі любові, світла, миру,

Будь завжди веселий, не сумний.

Хай Господь тебе завжди оберігає

Доброту в серденько посилає

Хай любов у душу проникає

Кожен день  лиш сонце зустрічає.

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Гумореска".

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