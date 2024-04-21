День ангела 21 квітня: найкращі привітання для іменинників

У кожної людини є ангел-охоронець, який береже її від біди. І є свято, у яке можна привітати її з цим - іменини.
У кого день ангела 20 квітня, а також як зробити це красиво, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Люкс ФМ", "Поздравок".
Привітайте з іменинами людей, яких звуть так:
"Любові, радості, тепла!
Багатства, миру і поваги!
Хай рине зло у небуття,
Мрійливості вам та наснаги!
Здоров’я дітям і собі,
Роботу, що вас надихає,
Удачі поруч у житті,
Довіру близьких вам безкраю!
Терпіння серцю на роки.
Життя цінуйте кожну мить,
Хай, як струмок гірський чистенький,
Воно на сонечку блищить!".
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