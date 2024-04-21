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День ангела 21 апреля: лучшие поздравления для именинников

Кого поздравлять с именинами 21 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

У каждого человека есть ангел-хранитель, который бережет его от беды. И есть праздник, в который можно поздравить его с этим - именины.

У кого день ангела 20 апреля, а также как сделать это красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Люкс ФМ", "Поздравок".

Кто празднует день ангела 21 апреля

Поздравьте с именинами людей, которых зовут так:

  • Гаврила
  • Григорий
  • Николай
  • Александр
  • Теодор
  • Федор.

Трогательные стихи на именины на украинском языке

"Любові, радості, тепла!
Багатства, миру і поваги!
Хай рине зло у небуття,
Мрійливості вам та наснаги!

Здоров’я дітям і собі,
Роботу, що вас надихає,
Удачі поруч у житті,
Довіру близьких вам безкраю!

Терпіння серцю на роки.
Життя цінуйте кожну мить,
Хай, як струмок гірський чистенький,
Воно на сонечку блищить!".

SMS-поздравления с днем ангела

  • "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"
  • "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубоко радостным и наполненным Божьим присутствием!"
  • "Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!"

Напомним, недавно мы рассказывали о главных правилах на Великий пост.

Кроме того, ранее стало известно, когда начинается Страстная неделя и что запрещено делать.

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