День ангела 21 апреля: лучшие поздравления для именинников

У каждого человека есть ангел-хранитель, который бережет его от беды. И есть праздник, в который можно поздравить его с этим - именины.
У кого день ангела 20 апреля, а также как сделать это красиво, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Люкс ФМ", "Поздравок".
Поздравьте с именинами людей, которых зовут так:
"Любові, радості, тепла!
Багатства, миру і поваги!
Хай рине зло у небуття,
Мрійливості вам та наснаги!
Здоров’я дітям і собі,
Роботу, що вас надихає,
Удачі поруч у житті,
Довіру близьких вам безкраю!
Терпіння серцю на роки.
Життя цінуйте кожну мить,
Хай, як струмок гірський чистенький,
Воно на сонечку блищить!".
Напомним, недавно мы рассказывали о главных правилах на Великий пост.
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