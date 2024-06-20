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День ангела 21 червня: як красиво привітати з іменинами друга, колегу чи близьку людину

Кого привітати з днем ангела у п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Привітання з Днем Ангела можуть бути різними: веселими і теплими, віршованими або прозовими. Головне в них - щирість і найкращі побажання, які йдуть від серця.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 21 червня та як вітати близьких.

Кого вітати з іменинами - список

  • Георгій
  • Макар
  • Єгор
  • Олександр
  • Іван
  • Олена
  • Ян
  • Ілона
  • Олена.

Щирі привітання прозою

  • З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом. Нехай кожен твій крок супроводжується ангельською опікою, а серце наповнюється радістю та любов'ю!
  • Сьогодні твій особливий день - день ангела! Нехай він наповнить твоє життя радістю, щастям і світлими емоціями. Будь завжди щасливим і коханим!
  • З Днем Ангела тебе! Сьогодні твій день, і я хочу, щоб він був такий же світлий і чарівний, як і ти. Бажаю тобі море радості та безмежного щастя! Нехай твоє життя буде наповнене миром і гармонією, а віра в себе нехай буде тим світлом, яке завжди веде лише вперед.
  • З Днем Ангела! Нехай цей день стане початком нового етапу, сповненого гармонії, віри в майбутнє та безмежного щастя. Будь завжди оточена любов'ю, теплом та ангельською ніжністю.
  • З Днем Ангела! Бажаю тобі безмежної радості та ніжності в серці, які наповнять кожен момент твого життя. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде на сторожі твого щастя, оберігаючи від негараздів і наповнюючи життя своєю благословенною присутністю.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Раніше ми вже розповідали про День Літнього сонцестояння 2024 та як залучити удачу на свій бік.

Крім того, дізнайтеся чим відрізняються Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята і традиції святкування.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска" та "Побажайко".

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