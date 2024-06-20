День ангела 21 червня: як красиво привітати з іменинами друга, колегу чи близьку людину

Раніше ми вже розповідали про День Літнього сонцестояння 2024 та як залучити удачу на свій бік.

Крім того, дізнайтеся чим відрізняються Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята і традиції святкування.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска" та "Побажайко".