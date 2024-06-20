День ангела 21 июня: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека

Ранее мы уже рассказывали о Дне Летнего солнцестояния 2024 года и как привлечь удачу на свою сторону.

Кроме того, узнайте чем отличаются Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники и традиции празднования.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Гумореска" и "Побажайко".