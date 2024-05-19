UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 20 травня: що бажати на іменини та як робити це небанально

Кого вітати з іменинами 20 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вітання з іменинами можуть бути дуже різними. Хтось обирає побажання у віршах, а хтось - варіанти для SMS. Але головне, щоб усі вони були щирими та доречними.

У кого іменини 20 травня, а також як красиво вітати з днем ангела своїми словами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Вітання", "Гумореска".

Іменинники понеділка

20 травня не забудьте привітати з днем ангела людей з такими іменами:

  • Олександр
  • Олексій
  • Іван
  • Микита
  • Тимофій.

Вітання з іменинами

  • "Нехай на тебе чекають лише приємні сюрпризи та радісні довгоочікувані подарунки! Бажаю тобі насолоджуватися кожним днем ​​і намагатися використовувати всі свої сили, шанси та можливості по максимуму, щоб досягти поставленої мети! З днем  ангела!"
  • "Вітаю з іменинами! Головне - здоров'я, тому його я бажаю тобі вагон і маленький візок! А ще хочеться побажати тобі любові, що окрилює, стабільного достатку і тільки добрих людей у ​​твоєму оточенні!"
  • "Бажаю бадьорості, сили, надії, здоров'я, терпіння, мрії та її виконання, любові, тепла, удачі, радості, достатку, енергії, світла, натхнення, посмішок, успіху, доброти, вірності, захоплення! А ще крутих підйомів, яскравого життя, сили духу, вогню, бажання та просто сп'яніння від щастя! З днем ангела!".

Вірш на день ангела

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаСвята