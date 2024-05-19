День ангела 20 травня: що бажати на іменини та як робити це небанально

Вітання з іменинами можуть бути дуже різними. Хтось обирає побажання у віршах, а хтось - варіанти для SMS. Але головне, щоб усі вони були щирими та доречними.
У кого іменини 20 травня, а також як красиво вітати з днем ангела своїми словами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Вітання", "Гумореска".
20 травня не забудьте привітати з днем ангела людей з такими іменами:
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
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