День ангела 20 мая: что желать на именины и как делать это небанально

Поздравления с именинами могут быть очень разными. Кто-то выбирает пожелания в стихах, а кто-то - варианты для SMS. Но главное, чтобы все они были искренними и уместными.
У кого именины 20 мая, а также как красиво поздравлять с днем ангела своими словами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання", "Гумореска".
20 мая не забудьте поздравить с днем ангела людей со следующими именами:
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
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