День ангела 20 травня: що бажати на іменини та як робити це небанально
Вітання з іменинами можуть бути дуже різними. Хтось обирає побажання у віршах, а хтось - варіанти для SMS. Але головне, щоб усі вони були щирими та доречними.
У кого іменини 20 травня, а також як красиво вітати з днем ангела своїми словами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Вітання", "Гумореска".
Іменинники понеділка
20 травня не забудьте привітати з днем ангела людей з такими іменами:
- Олександр
- Олексій
- Іван
- Микита
- Тимофій.
Вітання з іменинами
- "Нехай на тебе чекають лише приємні сюрпризи та радісні довгоочікувані подарунки! Бажаю тобі насолоджуватися кожним днем і намагатися використовувати всі свої сили, шанси та можливості по максимуму, щоб досягти поставленої мети! З днем ангела!"
- "Вітаю з іменинами! Головне - здоров'я, тому його я бажаю тобі вагон і маленький візок! А ще хочеться побажати тобі любові, що окрилює, стабільного достатку і тільки добрих людей у твоєму оточенні!"
- "Бажаю бадьорості, сили, надії, здоров'я, терпіння, мрії та її виконання, любові, тепла, удачі, радості, достатку, енергії, світла, натхнення, посмішок, успіху, доброти, вірності, захоплення! А ще крутих підйомів, яскравого життя, сили духу, вогню, бажання та просто сп'яніння від щастя! З днем ангела!".
Вірш на день ангела
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
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