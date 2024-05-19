День ангела 20 травня: що бажати на іменини та як робити це небанально

Вітання з іменинами можуть бути дуже різними. Хтось обирає побажання у віршах, а хтось - варіанти для SMS. Але головне, щоб усі вони були щирими та доречними.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Вітання", "Гумореска".

У кого іменини 20 травня, а також як красиво вітати з днем ангела своїми словами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Іменинники понеділка

20 травня не забудьте привітати з днем ангела людей з такими іменами:

Олександр

Олексій

Іван

Микита

Тимофій.

Вітання з іменинами

"Нехай на тебе чекають лише приємні сюрпризи та радісні довгоочікувані подарунки! Бажаю тобі насолоджуватися кожним днем ​​і намагатися використовувати всі свої сили, шанси та можливості по максимуму, щоб досягти поставленої мети! З днем ангела!"

"Вітаю з іменинами! Головне - здоров'я, тому його я бажаю тобі вагон і маленький візок! А ще хочеться побажати тобі любові, що окрилює, стабільного достатку і тільки добрих людей у ​​твоєму оточенні!"

"Бажаю бадьорості, сили, надії, здоров'я, терпіння, мрії та її виконання, любові, тепла, удачі, радості, достатку, енергії, світла, натхнення, посмішок, успіху, доброти, вірності, захоплення! А ще крутих підйомів, яскравого життя, сили духу, вогню, бажання та просто сп'яніння від щастя! З днем ангела!".

Вірш на день ангела

"Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує".