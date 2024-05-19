День ангела 20 мая: что желать на именины и как делать это небанально
Поздравления с именинами могут быть очень разными. Кто-то выбирает пожелания в стихах, а кто-то - варианты для SMS. Но главное, чтобы все они были искренними и уместными.
У кого именины 20 мая, а также как красиво поздравлять с днем ангела своими словами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання", "Гумореска".
Именинники понедельника
20 мая не забудьте поздравить с днем ангела людей со следующими именами:
- Александр
- Алексей
- Иван
- Никита
- Тимофей.
Поздравление с именинами
- "Пусть тебя ждут только приятные сюрпризы и радостные долгожданные подарки! Желаю тебе наслаждаться каждым днем и стараться использовать все свои силы, шансы и возможности по максимуму, чтобы достичь поставленной цели! С днем ангела!"
- "Поздравляю с именинами! Главное - здоровье, поэтому его я желаю тебе вагон и маленькую тележку! А еще хочется пожелать тебе окрыляющей любви, стабильного достатка и только добрых людей в твоем окружении!"
- "Желаю бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, радости, изобилия, энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восхищения! А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, огня, желания и просто опьянения от счастья! С днем ангела!
Стих на день ангела на украинском языке
"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".
Напомним, недавно мы уже рассказывали, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.
Кроме того, на днях стало известно, что Вселенная готовит особый сюрприз четырем знакам Зодиака.