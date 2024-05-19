День ангела 20 мая: что желать на именины и как делать это небанально

Поздравления с именинами могут быть очень разными. Кто-то выбирает пожелания в стихах, а кто-то - варианты для SMS. Но главное, чтобы все они были искренними и уместными.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Вітання", "Гумореска".

У кого именины 20 мая, а также как красиво поздравлять с днем ангела своими словами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Хай добрий Ангел із небес Боронить і не розчарує, І дивних тисячі чудес В житті твоїм Тобі дарує".

"Вітаючи Тебе сьогодні, Сказати хочу знов і знов, Нехай завжди живуть з Тобою Надія, Віра та Любов.

20 мая не забудьте поздравить с днем ​​ангела людей со следующими именами:

Напомним, недавно мы уже рассказывали, какие цифры на купюрах приносят богатство и защитят от нищеты.

Кроме того, на днях стало известно, что Вселенная готовит особый сюрприз четырем знакам Зодиака.