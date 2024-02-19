День ангела 20 лютого: кого та як привітати з іменинами

У кого день ангела 20 лютого

Вважається, що 20 лютого можна вітати з іменинами людей із такими іменами Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.

Вітання з днем ангела у прозі

Вітаю тебе з Днем ангела та бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай усі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе життям. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і оберігає тебе від усього поганого.

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З Днем ангела! Нехай твій хранитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безволі пливти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зміг розглянути свій вірний шлях, справжніх друзів та справжнє кохання! А якщо смуток раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні сповняться захопленням, радістю і вірою в краще!

Вітаю тебе із Днем ангела! Хочу побажати безперечної удачі та великого щастя у твоїх справах, стійкості характеру та морального духу, сміливих ідей та творчих задумів, успішної реалізації планів та вічного блага життя.

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Щиро вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний хранитель буде поруч Тебе в хвилини радості та смутку, любові та розлучень, щохвилини, щомиті. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом із тобою радітиме.



Вітання з Днем ангела у віршах

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди !