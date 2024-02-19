День ангела 20 февраля: кого и как поздравить с именинами

20 февраля поздравить с днем ангела можно своих близких или знакомых, у которых в этот день так называемые именины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 15 февраля, а также что означают имена именинников.
При подготовке материала были использованы следующие источники: NTA, ПЦУ, ОГО. юа.
Считается, что 20 февраля можно поздравлять с именинами людей с такими именами Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.
Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.
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С днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее!
Поздравляю тебя с Днем ангела! Хочу пожелать несомненной удачи и большого везения в твоих делах, стойкости характера и нравственного духа, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага жизни.
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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
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Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
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Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
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Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.
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Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Напомним, ранее мы рассказывали, как называли украинских детей 100 лет назад.
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